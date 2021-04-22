İzinsiz hafriyat dökenlere 360 bin lira ceza verilecek

İzinsiz hafriyat dökümü yapanlara Çevre Kanunu gereğince 360 bin liraya kadar para cezası verilecek.

Bolu Belediyesi, doğaya büyük zarar verdiği gibi çevre ve görüntü kirliliğine de neden olan inşaat atıklarının gelişigüzel dökülmesini önlemek amacıyla inşaat ve yıkıntı atığı taşıyan taşıma izin belgeli tüm araçlara “araç takip sistemi cihazı” takılması zorunluluğu getirdi. Konuya ilişkin Bolu Belediyesi'nden yapılan açıklamada karara uymayanlara Çevre Kanunu gereğince 360 bin liraya kadar cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

“Gerekli müracaatların acilen yapılması gerekiyor”

Konuyla ilgili Bolu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kaçak dökümlerin çevre ve görüntü kirliliği oluşturduğu belirtilerek, “İlimizde inşaat sektörünün hareketlenmesi ve yapılaşmanın artması ile hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarında artış meydana gelmiştir. Belediyemiz tarafından hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıkları için döküm alanları belirlenmesine rağmen, tarım ve orman alanlarına, derelere vb yerlere kaçak dökümler yapılarak çevre ve görüntü kirliliği oluşmuştur. Söz konusu çevre ve görüntü kirliliğini engellemek için, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atık taşıyıcılarını denetleme görevinin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla ilimiz sınırları içerisinde hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı taşıyacak taşıma izin belgeli araçlara belediyemizin sistemine uyumlu araç takip sistemi cihazının takılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu uygulamayla beraber hafriyat atığı taşıyıcılarının takipleri tamamen sistem üzerinden yapılabilecektir. Hafriyat atığı taşıyıcılarının izinsiz çalışarak kaçak hafriyat atığı dökümleri yapması durumunda Çevre Kanunu gereğince 360 bin liraya kadar cezai işlem uygulanacaktır. Olumsuz bir durum yaşanmaması için gerekli müracatların acilen yapılması gerekmektedir” denildi.