Jandarma ekipleri devriye sırasında buldukları yaralı kuşu etle besledi

Bolu'da, jandarma ekipleri devriye sırasında yol kenarında ayağından yaralı buldukları şahini etle besledikten sonra tedavisi için Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Seben İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Korucak Yaylasında yaptıkları devriye sırasında yol kenarında hareketsiz halde yatan şahin gördü. Kuşun ayağından yaralı olduğunu ve uçamadığını fark eden ekipler, yaralı kuşu ekip aracına aldı.

Uçamadığı için bitkin düşen şahini ilçe jandarma komutanlığına götüren ekipler, yaralı kuşu etle besledikten sonra Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Yaralı şahin tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına bırakılacağı öğrenildi.