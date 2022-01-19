Jandarma ekipleri sürücülerin zincir takmasına yardım etti

Bolu'da, yoğun kar yağışı sebebiyle trafikte olumsuzluk yaşanmaması için uygulama yapan jandarma ekipleri, sürücülere araçlarına zincir takarken yardım etti.

Bolu'da, gün boyunca etkili olan kar yağışı sebebiyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri önemli güzergahlarda denetimler yaparak trafikte sorun yaşanmaması için yoğun çaba gösterdi. Bolu'nun en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Abant Tabiat Parkı yolu da yoğun kardan dolayı zaman zaman trafiğe kapatıldı. Karayolları ekiplerinin kar küreme çalışması sonrası ulaşıma açılan güzergahta jandarma ekipleri kış lastiği ve zincir uygulaması yaptı. Uygulamada, karlı yolda ilerlemekte zorlanan sürücüler zincir lastiklerine zincir takmak zorunda kaldı. Jandarma ekipleri de, sürücülere zincir takmalarında yardımcı oldu.