Jandarma trafik ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

Bolu'da okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte jandarma trafik ekipleri, bir yandan öğrencilere trafik güvenliği eğitimi vererek bir yandan da servis araçları üzerinde denetim yaptı.

Bolu'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri pandemi sebebiyle ara verilen trafik eğitimlerine öğrencilerin okullarına kavuşmasıyla birlikte yeniden başladı. Ekipler, Çaydurt Alıçören ve Çaydurt Çimento İlkokulunda trafik güvenliğini konusunda farkındalık düzeyini artırmak amacıyla öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere karşıdan karşıya geçiş kuralları, araç içerisinde yapacakları seyahatlerinde çocuk koltuğuna oturup emniyet kemeri kullanmaları, trafik lambaları, trafiğe kapalı alan, oyun alanları konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Servis araçlarının kontrollerinin de yapıldığı eğitimde, öğrencilere bilgilendirici broşürler ve boyama kitapları dağıtıldı.