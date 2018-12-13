Jandarmadan otoyolda dronlu trafik denetimi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkiinde dronlu yol kontrolü denetimi yaptı. Ekipler tarafından durdurulan araçlar didik didik arandı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekipleri Ankara yönünden İstanbul istikametine giden yük ve insan taşımacılığı yapan ticari araçları TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkiindeki kontrol noktasında durdurdu. Jandarma Asayiş ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından durdurulan araçlarla otobüslerin bagajları narkotik köpeği 'Foya' ile didik didik arandı. Araçlarda kar lastiği kontrolü de yapan ekipler, dronla havadan kontrol noktasını saniye saniye izleyerek takip ettiler.