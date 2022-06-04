Jandarmanın 3 ilde şafak operasyonunda 5 tutuklu

Bolu'da merkezli 3 ilde jandarma ekiplerinin uyuşturucu imalathanelerine yaptıkları şafak operasyonlarında gözaltına alınan 11'den 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı, Bolu merkezli Ankara ve İstanbul'da uyuşturucu imalathanelerine yönelik eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Yaklaşık 100 personelin katıldığı operasyonlarda 15 ev, 4 otomobil ve 1 işyerinde arama yapıldı.

Ekipler, narkotik köpekleriyle birlikte yaptıkları aramalarda 10 gram eroin, 20 gram skunk, 18 gram esrar, 10 gram kenevir tohumu, 1 adet toz esrar elde etme aparatı, 4 gram metanfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Olayla ilgili Bolu'nun Mengen ilçesinde 7, İstanbul'da 2 ve Ankara'da 2 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen 11 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Murat P. (24), Selim H. (42), Muhammed Ömer K. (27), Kenan Ö. (28) ve Muhammed K. (29) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.