İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi altına alındı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı leylek tedavi altına alındı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı leylek tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Mudurnu Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Taşkesti-Akyazı karayolu üzerinde seyir halindeyken yol kenarında bir leyleğin hareket edemediğini gördü. Araçlarından inerek leyleğin yanına giden ekipler, yaralı leyleği araçlarına alarak veterinere götürüldü.


Veteriner tarafından tedavisi yapılan yaralı leylek, daha sonra Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Leyleğin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.