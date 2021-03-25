Kaçak balık avına 5 bin 455 lira ceza

Bolu'nun Mengen ilçesinde kaçak balık avladığı tespit edilen kişiye 5 bin 455 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Mengen ilçesinde kaçak balık avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine Mengen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Su ürünleri kontrol görevlilerince balık avlanan yere giden ekipler, 52 sazan yakaladığı belirlenen kişiye 5 bin 455 lira idari para cezası uygulandı. Yakalanan balıklar ekipler tarafından göle tekrar bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sazangiller, kadife, siraz, yayın, tatlısu kefali (akarsular hariç) türlerinin 15 Mart-15 Haziran tarihlerinde avcılığı, satışı ve naklinin yasak olduğu belirtildi.