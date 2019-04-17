Kaçak kazı operasyonunun detayları ortaya çıktı

Bolu'da iş makinesi ile kaçak kazı yaparken yakalanan ve aralarında üst düzey asker ile polislerin yer aldığı şahısların, kazı öncesinde gizli bir görev için geldiklerini söyleyerek bölgede jandarma ve polisin olmamasını istedikleri öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Bolu'nun Güney Felakettin köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Yılmaz isimli vatandaş, köy yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan arazisinde iş makinelerinin çalıştığını görerek olay yerine gitti. Kepçeyle arazisinin kazıldığını gören Yılmaz, durumdan şüphelenerek jandarma ekiplerine kaçak kazı yapıldığı ihbarında bulundu. Kaçak kazı yapıldığı iddia edilen bölgeye yapılan operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Aralarında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Metin Keskin, Ankara Jandarma İstihbarat Komutanlığında görevli Albay Kadri Yörür ve Hasan Karagöz, Faruk Erol, Hasan Sezer Çelebi isimli şahıslar tutuklandı. Şüphelilerden S.Ö, H.A.K. ve H.K. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gizli görev olduğunu söyleyip bölgede asker ve jandarma olmamasını istediler

Konuyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olayla ilgili detaylar hakkında bilgi verildi. Açıklamada, geçtiğimiz cumartesi günü Albay Kadri Yörür, Ankara KOM Şube Müdürü Metin Keskin ve beraberindeki Hasan Karagöz ile Hasan Sezer Çelebi ‘nin Bolu İl Jandarma Komutanı ile görüştükleri belirtilerek, Yörür'ün, gizli bir görev için geldiklerini, bu görevi Hacı isimli şahıstan öğrendiğini ve işin başında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden birisinin olduğunu, Bolu'da bir operasyon yapılacağını, operasyon ile ilgili detayları emniyet müdürü M.K'nın anlatacağını söylediği ifade edildi.

Kazıda çıkarılacakları Külliye'ye götüreceklerini söylediler

Emniyet Müdürü Metin Keskin'in ise, Güney Felakettin köyünde bir kazı yapılacağını, bu konuda tüm araştırmaların yapıldığını, kazı sonrasında çıkan malzemelerin Ankara'da külliyeye götürüleceğini ve gizli ödeneğe aktarılacağını belirterek, bölgede jandarma ve sivil kimsenin bulunmamasını istedikleri belirtildi. Cumhuriyet Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanı'nın konuyu savcılığa ilettiği ve savcılığın soruşturması sonucunda şüphelilerin resmi sıfat ve görevlendirilmelerinin teyidinin alınamaması üzerine operasyon yapılarak, şüphelilerin bir kısmının olay yerinde, Yörür ve Keskin'in ise kaldıkları otelde gözaltına alındıkları ifade edildi.