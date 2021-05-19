Kaçak salep soğanı toplayan 4 kişiye 321 bin 860 lira ceza

Bolu'da, ender bulunan ve koruma altında olan salep soğanlarını toplarken jandarma tarafından yakalanan 4 kişiye 321 bin 860 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Mengen ilçesinde bağlı Teberikler köyünde ender bulunan ve koruma altında olan salep soğanlarının kaçak yollarla toplandığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile Mengen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin kaçak soğan toplanıldığı iddia edilen bölgeye düzenlenen baskında Bartın ve Kastamonu'dan geldikleri belirlenen 4 kişi suçüstü yakalandı. Şahısların topladıkları 5 kilogram salep soğanına el konulurken, şahıslara biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 321 bin 860 lira para cezası kesildi.

Ekipler, ele geçirilen salep soğanlarını toplandıkları yerlere yeniden ekti.