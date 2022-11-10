Kadın girişimciler Kadın Emek Pazarı'nda buluşuyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bolu Kadın Girişimciler Kurulu önderliğinde, üreten kadınlara destek olmak amacıyla 6'ıncısı düzenlenecek olan geleneksel Kadın Emek Pazarı, 11-21 Kasım tarihlerinde HighWay Outlet'te gerçekleşecek.

Bolu'da kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ve girişimci fikirlerini hayata geçirmeleri için çalışmalarına devam eden Bolu Kadın Girişimciler Kurulu, evlerinde, halk evlerinde ve kız meslek liselerinde üretim yapan kadınların satış yapmasını sağlamak amacıyla geleneksel hale getirdiği Kadın Emek Pazarı'nı Highway Outlet ziyaretçileri ile buluşturacak.

Bolu'nun yöresel ürünlerinin tamamen doğal yöntemlerle işlenerek üretildiği ve satışa sunulduğu Kadın Emek Pazarı'nın resmi açılış töreni 11 Kasım Cuma günü saat 11.30'da gerçekleştirilecek ve 11 gün boyunca hizmet verecek.