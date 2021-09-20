Kadınlar arasında yasak aşk kavgası karakolda bitti

Bolu'da, kocasının görüştüğü yabancı uyruklu kadınla caddede buluşan Hatice D. ile yeğeni Gülhan D., 1 çocuk annesi Irak uyruklu İbdisa K. (19) ile saç saça kavga etti. Kadınların yasak aşk kavgasını vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatice D. isimli kadın kendisinden 13 yaş küçük olan eşi Osman D.'nin, 1 çocuk annesi Irak uyruklu İbdisa K. (19) ile ilişkisi olduğunu öğrendi. Osman D., ilişkisini öğrenen eşine, “Benim peşimi bırakmıyor. Telefon numarasını size vereyim gidin konuşun” dedi. Bunun üzerine Hatice D. ve yeğeni Gülhan D. telefonla aradıkları İbdisa K. ile caddede buluştu. Hatice D., İbdisa K.'den eşiyle görüşmeyi bırakmasını istedi. İbdisa K.'nin Osman D. ile görüşeceğini söylemesi üzerine kadınlar arasında kavga çıktı. Cadde ortasında saç saça kavga eden kadınları vatandaşlar güçlükle ayırdı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavganın ardından fenalaşan Hatice D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbdisa K. ise, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kadınların kavgasını ayıran Erhan Saçan, "Ben burada esnafım. Baktım 2 kişi bir kadını dövüyor. Etraflarında yüz kişi var kimse müdahale etmiyordu. Mecburen ben müdahale ettim. Kadını alıp buraya getirdim. İnsanlık görevimi yaptım" dedi.