Kadınlar, ellerinde “Terbiyesiz Tanju Özcan” pankartlarıyla yürüdü

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, kadın belediye meclis üyesine söylediği sözlere tepki gösteren bir grup kadın, Özcan aleyhine pankartlarla yürüyüş düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye meclisi mayıs ayı ikinci oturumunda yapılan oylamada el kaldıran AK Parti Meclis üyesi Hacer Çınar'a, “Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz” şeklinde karşılık verdi. Özcan, sözlerinin ardından gelen tepkilere yönelik sosyal medya hesabından, “Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum” şeklinde paylaşım yaptı.

Tanju Özcan'ın yaptığı paylaşımlar üzerine sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyesi kadınlar İzzet Baysal caddesinde protesto yürüyüşü yaptı. Ellerinde “Terbiyesiz Tanju Özcan”, “Utanmazsın sen biz utanırız”, “Arsız, ağzı bozuk, faşist, terbiyesiz, ahlaksız” yazılı pankartlarla yürüyen kadınlar basın açıklaması yaptı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Ayşe Atılgan, “Ahlak yoksa bir insanda, isminin yanındaki tüm rütbeler de anlamını yitirir. Hepinizin bildiği üzere, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, kadın bir belediye meclis üyesine gayri ahlaki söylemleri ve sonrasında 'İffetimi muhafaza ettim' şeklinde ki alaycı yorumları, seviyenin geldiği noktayı göstermiştir. Ne yazık ki, Bolu'muzun imar ve esenliğinden mesul olan Belediye Başkanı bu mesuliyetinin tam aksine, Bolu'muzu utanç abidesi haline getirmeye hız kesmeden devam etmektedir. Evet, biz belediye başkanından utanıyoruz. Kimseye faydası olmayan, seviyesiz ve ahlak dışı söylem ve davranışlarını, alışkanlık haline getiren bu şahsa, 'Haddini bil artık yeter' diyoruz. Ve sormadan edemiyoruz. Senin de bir eşin, senin de bir annen yok mudur. Onlardan da mı utanmazsın. Daha dün tüp bebek için yardım isteyen bir kadına yaptığı ahlaksızlık ise hala sıcaklığını korumaktadır. Kadınları aşağılamak, ötekileştirmek, cinsel söylemlere malzeme yapmak hangi psikolojinin ürünüdür. Bu kaçıncı skandaldır” dedi.

Özcan'ı özür dilemeye davet eden Atılgan, “Şiddet sadece fiziksel değildir. Şiddet sözeldir de. Kadını cinsel söylemlere malzeme yapmak da şiddettir. Bizler bu şiddete karşı çıkıyor ve 'Yeter' diyoruz. Seni utanmaya ve özür dilemeye davet ediyoruz. Bir kez de buradan devletimize, hukuk ve tıp yetkililerimize sesleniyoruz. Bu şahsın, geleceğimiz olan kadınlarımızı, akıl ve nesil güvenliğimizi alenen tehdit etmesine daha ne kadar izin vereceksiniz” ifadelerini kullandı.