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Kadir Gecesi 639 yıllık tarihi camide idrak edildi

Bolu’da, Kadir Gecesi 639 yıllık Yıldırım Bayezit Camii’de dualarla idrak edildi.

Bolu'da, Kadir Gecesi 639 yıllık Yıldırım Bayezit Camii'de dualarla idrak edildi.


Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olarak bildirilen Kadir Gecesi, 639 yıllık tarihi Yıldırım Bayezit Camii'nde dualarla idrak edildi. Kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda vatandaş tarihi camide saf tutup namaz kıldı, dualar etti. Teravih namazı öncesinde başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahi ve kasideler seslendirildi, mevlitten bölümler okundu.

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