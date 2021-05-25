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Kafası tele sıkışan yavru köpeğin imdadına polis memuru yetişti

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde kafası tellere sıkışan yavru köpeğin imdadına polis memuru yetişti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kafası tellere sıkışan yavru köpeğin imdadına polis memuru yetişti. Yavru köpek kendisini kurtaran polisin üzerine atlayarak sevgi gösterisinde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesinde yavru köpek bahçeden çıkmak istediği sırada kafasını tellere sıkıştırdı. Tellerden kurtulamadığı için acı çeken köpeğin sesini duyan polis memuru olay yerine giderek köpeğin kafasını tellerden kurtardı.


Başka bir polis memurunun cep telefonuyla görüntülediği o anlarda, tellerden kurtarılan yavru köpek polis memurunun üzerine atlayarak sevgi gösterisinde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen köpek bahçe telinden uzaklaştırıldı.

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