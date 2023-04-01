Kafeteryadaki trafo bomba gibi patladı: 2 yaralı

Bolu Belediyesi'ne bağlı sosyal tesiste elektrik bakımı yapan personel ile sosyal tesiste çalışan eşi, trafonun patlaması neticesinde yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Bolu Belediyesi binasının yanında bulunan belediyeye ait sosyal tesiste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyenin elektrik ustası İbrahim Yerlikaya, sosyal tesisin elektrik bakımlarını yapmak üzere çalışmalara başladı. Yerlikaya elektrik bakımı yaptığı esnada yanına kafeteryada çalışan eşi Sema Yerlikaya da geldi. İbrahim Yerlikaya duvarı deldiği sırada aniden patlama meydana geldi. Trafonun patlaması neticesinde İbrahim Yerlikaya'nın ellerinde ve yüzünde yanıklar oluşurken, eşi Sema Yerlikaya'nın ise ellerinde yanıklar oluştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri sosyal tesis içerisinde yangına karşı tedbir alırken, duman tahliye çalışması başlatıldı.