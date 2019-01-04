Kar nedeniyle kırmızı ışığı görmeyen sürücü önündeki araca çarptı: 2 yaralı

Bolu'da, yoğun kar yağışı nedeniyle kırmızı ışığı görmeyen sürücü kavşakta bekleyen başka bir araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken kazaya neden olan otomobilin yazlık lastiklerle yola çıktığı tespit edildi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikameti Dağkent Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle kırmızı ışığı göremeyen BN HR 8181 plakalı otomobil sürücüsü Recep Bülbül, kavşak üzerinde bekleyen Özen Çolak yönetimindeki 14 GH 843 plakalı otomobile hızla çarptı. Lüks otomobilin çarptığı otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabildi. Özen Çolak yönetimindeki otomobil hurdaya dönerken, olay yerine UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilin arka koltuğunda sıkışan Abdullah Çolak, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kazada yaralanan Abdullah Çolak ve sürücü Özen Çolak olay yerinde 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.