İhlas Haber Ajansı

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Kar ve rüzgardan yola devrilen ağaç kesilerek kaldırıldı

Bolu’da yüksek kesimlerde kar yağışı ve rüzgarın şiddetine dayanamayarak yola devrilen ağaçlar ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı.

Bolu'da yüksek kesimlerde kar yağışı ve rüzgarın şiddetine dayanamayarak yola devrilen ağaçlar ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Bolu'da, geçtiğimiz gün yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgar sebebiyle Seben yolu üzerinde bulunan ağaçlar yola devrildi. Ağaçların yola devrildiğini gören vatandaşlar durumu Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yola devrilen ağaçları keserek yol dışına kaldırdı. Ağaçların devrildiği sırada yoldan araç geçmemesi faciayı önledi.

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