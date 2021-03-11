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Kar ve sisin etkili oldu Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 20 metreye düştü

Bolu’da, D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ve sis sürücüleri olumsuz etkiliyor.

Bolu'da, D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ve sis sürücüleri olumsuz etkiliyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.


Bolu'da, D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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