Kar yağışının etkisiyle yoldan çıktı: 1 yaralı

Bolu'da orman yolunda giden kamyonet, kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu.

Kaza, saat 03.49 sıralarında Gölcük Tabiat Parkı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık ilçesinden Bolu istikametine seyreden Kadir A. idaresindeki 14 EB 530 plakalı kamyonet, Gölcük Tabiat Parkı bölgesinde kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetinden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından fark edilen kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde bulunan Kadir A.'nın hafif yaralandığı sağlık ekipleri tarafından belirlendi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.