İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karagöz Misafirlikte'' 14 Burda'da

Bolululara hizmet veren 14 Burda AVM, 14 Aralık Cumartesi günü ‘Karagöz Misafirlikte’ tiyatro oyunu ile minik tiyatro severleri bir araya getirecek.

Bolululara hizmet veren 14 Burda AVM, 14 Aralık Cumartesi günü ‘Karagöz Misafirlikte' tiyatro oyunu ile minik tiyatro severleri bir araya getirecek.


Bolu'da yaşayan çocuklar, 14 Burda AVM'de eğlenceli anlar yaşayacak. 14 Aralık Cumartesi günü saat 14.00 ve 17.00' de ücretsiz sahnelenecek ‘Karagöz Misafirlikte' tiyatro oyunu ile çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını 14 Burda AVM'nin eğlenceli dünyasında çıkartacak. Büyüklere alışveriş alanında hizmetini sürdüren 14 Burda AVM, ilde yaşayan tüm çocukları eğlenceli anlar yaşamaya davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.