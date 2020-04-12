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Karantina altındaki ailesini göremediği iddia eden vatandaş intihara kalkıştı

Bolu’da işçi olarak çalışan bir kişi, Zonguldak’ta karantinada olduğunu söylediği ailesini göremediğini iddia ederek inşaat halindeki binanın çatısından intihara kalkıştı.

Bolu'da işçi olarak çalışan bir kişi, Zonguldak'ta karantinada olduğunu söylediği ailesini göremediğini iddia ederek inşaat halindeki binanın çatısından intihara kalkıştı. Polis tarafından ikna edilen şahıs hastaneye kaldırıldı.


Olay, 20.00 sıralarında İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bolu'da yarı zamanlı işçi olarak çalışan H.M. (42), Zonguldak'ta karantina altına alınan ailesini göremediği için inşaat halinde bulunan 6 katlı binanın çatısına çıktı. H.M.'yi çatıda gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna çalışmalarına başladı. Binanın çatısına çıkan polis ekipleri, uzun süren uğraşlar sonucunda H.M.'yi ikna etmeyi başardı.


Çatıdan indikten sonra fenalaşan H.M., 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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