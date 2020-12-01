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Karantina süresinin bitmesine 1 gün kala PTT'de yakalandı

Bolu’da, korona virüs temaslısı yaşlı vatandaş, karantina süresinin bitmesine 1 gün kala E-devlet şifresi almak için gittiği PTT’de yakalandı.

Bolu'da, korona virüs temaslısı yaşlı vatandaş, karantina süresinin bitmesine 1 gün kala E-devlet şifresi almak için gittiği PTT'de yakalandı. Yaşlı adam 14 gün daha karantinada kalması için yurda götürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Karaçayır mahallesinde bulunan PTT şubesine e-devlet şifresi almak için giden A.T. isimli vatandaşa HES kodu sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamada A.T.'nin korona virüs temaslısı olduğu ve karantina süresinin bitmesine 1 gün kaldığı belirlendi. A.T.'nin PTT çalışanları tarafından şubenin yanında güvenli bir yere alınmasının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri istenildi.


Olay yerine gelen polis ekipleri, A.T.'nin yanına başkalarının yaklaşmasını engellemek için çevresinde güvenlik önlemi aldı. Karantina süresinin bitmesine 1 gün kala kuralları ihlal eden A.T., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 14 gün süreyle karantinada kalacağı yurda götürüldü.


Ayrıca, yaşlı adama karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

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