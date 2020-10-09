“Karaoğlan” ismi verilen karga, spor tesisinin maskotu haline geldi

Bolu'da, spor tesisinden ayrılmayan ve futbolcuların antrenman saatlerinde sahada hazır bulunan “Karaoğlan” isimli karga tesisin maskotu haline geldi.

Bolu'da, amatör futbol takımı Kıbrıscıkspor'un antrenörü Mustafa Esmer, 1 hafta önce bir karganın özellikle antrenman saatlerinde sahaya geldiğini farketti. Karganın insanlardan çekinmeden sahada ve tesisteki kamelyada dolaştığını gören Esmer, “Karaoğlan” ismini verdiği kargayı beslemeye başladı. Kargayla arasında duygusal bir bağ kuran esmer, 1 hafta boyunca sabahın erken saatlerinde spor tesisine gelerek kargayla vakit geçirmeye başladı. Evcil bir hayvan gibi Esmer'in komutlarını yerine getiren karga futbolcuların da ilgi odağı haline geldi.

“Karaoğlan dediğimde yanıma geliyor”

Kıbrıscıkspor Antrenörü Mustafa Esmer, “Ayın 1'inden itibaren antrenmanlarımıza katılmaya başladı. Oyuncularımızın yanına gelmeye başladı. Küçük yaş gruplarıyla çalıştığımız için onlar da eğlendiler. O günden sonra ertesi gün yine geldi. Ayın 1'inden itibaren Karaçayır'ın maskotu. Bugün havanın yağmurlu olmasına rağmen ASKF binasına uçarak geldi. Bir müddet kaldı daha sonra gitti. Bugün antrenmana 16.30'da yetişir diye düşünüyorum. Çünkü bugün kısa görüştük. Çocuklar da çok mutlu. Dikkatleri hep kargada. Dün kaleci idmanına yaklaştığında çocuklar top gelir diye çekindi. Ben de “Gel buraya Karaoğlan” dediğimde yanıma geldi” şeklinde konuştu.

“Onu görünce moralim yükseliyor”

Esmer, kargayı gördüğünde keyif aldığını belirterek, “Burada besliyoruz. Yemek seçmiyor. Ekmek veriyorum. Suyunu içiyor. Bizden çekindiği de yok. Bence tecrübeli bir karga. Gel dediğimde geliyor. Beraber yürüyoruz. Ama buradaki antrenör ve oyunculara da alıştı. Onlar da zaman zaman ekmekle besliyorlar. Antrenmanlarımıza ve Karaçayır'a renk kattı. Burada evcil kedilerimiz var ama o da renk kattı. Onu görünce keyif alıyorum, moralim yükseliyor” dedi.