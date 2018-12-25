Kardeşini öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası

Bolu'da geçtiğimiz yıl mal paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunan kardeşini kurşun yağmuruna tutarak öldüren zanlı, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Ovadüzü Mahallesi Ovadüzü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle Ovadüzü Caddesi'nden şehir merkezine seyir halinde olan 3 çocuk babası İsmail Özer'i (55), ağabeyi Celal Özer (62) başka bir araçla takip etti. Kendisinin ağabeyi tarafından takip edildiğini fark eden İsmail Özer, yol vermek için aracını kenara çektiği sırada ağabey Celal Özer, yanında bulunan silahı çıkararak kardeşine 3 el ateş etti.

Aralarında babalarından kalan malları paylaşamadıkları için husumet bulunan kardeşlerden İsmail Özer, karnına isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince kısa sürede yakalanan ağabey Celal Özer ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“İstesem daha önce de yapabilirdim”

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde ‘kasten adam öldürmek' suçlamasıyla tutuklu yargılanan Celal Özer, son kez hakim karşısına çıktı. Özer, karar duruşmasındaki son savunmasında, "Kardeşimi öldürmek için takip etmedim. İstesem daha önce de bunu yapabilirdim. Öldürmeyi tasarlamadım. Beraatımı istiyorum” dedi.

Özer'in savunmasının ardından mahkeme heyeti sanığa 'kasten öldürme' suçundan 24 yıl hapis cezası verdi.