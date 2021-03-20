Kartalkaya sezonun en güzel günlerini yaşıyor

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezonun en güzel günlerini yaşıyor. Kar yağışının devam ettiği ve pistlerdeki kar kalınlığının 2 metreyi aştığı kayak merkezinde sezon 11 Nisan'a kadar uzatıldı.

Bolu'nun kış turizmi açısından en önemli turizm merkezi olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışının devam etmesiyle birlikte sezonun en güzel günleri yaşanıyor. Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve 50 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin en çok tercih ettikleri merkezlerden olan Kartalkaya'da hafta boyunca etkili olan kar yağışıyla birlikte pistlerdeki kar kalınlığı 2 metrenin üzerine çıktı. Kar kalitesinin yüksek olduğu Kartalkaya'da bulunan bazı oteller sezonu 21 Mart'ta kapatırken, taleplerin yoğun olduğu oteller sezonu 11 Nisan'a kadar uzattı. Yağışın hafif şekilde devam ettiği kayak merkezine gelen tatilciler, gün boyunca kayak yapmanın keyfini yaşadı.

“Talepler yoğun”

Kartalkaya'da bulunan 2 otelin genel müdürü Yusuf Avcı, sezonun en iyi kar yağışının yaşandığını ve taleplerin arttığını ifade ederek, “Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metrenin üzerinde. Tüm pistler açık. Sezonun en iyi karı ve en iyi dönemini yaşıyoruz. Talepler yoğun. Mart ayı karın çok güzel olduğu, günlerin uzun olduğu, liftlerin sabah 08.00 akşam 19.00'a kadar açık olduğu ve hava da kayak için çok elverişli. Kar kalitesi çok kristal ve güzel olduğu için kayak yapmanın keyfine doyum olmaz” dedi.

“Kurallara hassasiyetle uyduk”

Sezon boyunca korona virüsle ilgili olumsuzluk yaşanmadığını belirten Avcı, “Olumsuz bir olay yaşanmadı. Bu misafirlerimizin ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor. Bizim de almış olduğumu önlemler kayakseverler tarafından çok beğenildi. Bundan dolayı kayakseverlere çok teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadılar. Sezonu güzel bir şekilde geçirdik. Biz de tüm kurallara hassasiyetle uyduk. Bu şekilde sezonu en iyi şekilde değerlendirdiğimizi söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

“11 Nisan'a kadar açık tutacağız”

Sezonu 11 Nisan'a kadar açık tutacaklarını ve önümüzdeki sezon pist sayılarını artıracaklarını söyleyen Avcı, “Davos'u aratmayacak pistlerimiz var. Gelecekte de burada değişik zorluk derecelerinde pistleri açmayı planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki sezon hem karlandırma alanımızı çoğaltacağız hem de pistlerimize birkaç tane daha pist ekleyeceğiz. Şu an gidişata baktığımız zaman gerçekten müthiş bir kar var. Kar kalitesi çok yüksek. İnsanlar keyif alıyor. Böyle devam ederse, talep de olursa 11 Nisan'a kadar açık tutmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.