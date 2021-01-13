Kartalkaya'da kar yağışı pistleri doldurdu

Bolu'da, etkili olan kar yağışıyla birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki pistler tatilcilerle doldu. Kar kalınlığının pistlerde 1 metreyi bulduğu kayak merkezinde hafta sonu yasağının kaldırılmasıyla rezervasyonlar artmaya başladı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve kayak sezonunda yerli ve yabancı binlerce turistin geldiği Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, dün gece saatlerinden kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ve yapay karlamayla birlikte pistlerdeki kar kalınlığı 1 metreye yükseldi. Büyük çoğunluğu yurtdışında gelen tatilciler kar kalınlığının yeterli seviyelere ulaştığı pistlerde kayak keyfi yaşadı.

Kar yağışıyla birlikte rezervasyonların arttığını belirten Kartalkya'da 2 otelden sorumlu Bölge Müdürü Yusuf Avcı, “Şuan yaklaşık 50 santimetreyi geçmiş vaziyette. Yarına kadar 1 metreyi aşacağını bekliyoruz. Aynı zamanda yapay karlamada pistlerde 1 metrenin üzerinde kar var. Biz bunu sürekli yapıyoruz. Karın gelmesi rezervasyonları ciddi anlamda hareketlendirdi” dedi.

Haftasonu yasak kalktı

Korona virüs salgını nedeniyle getirilen hafta sonu sokağa çıkma yağından etkilenen Kartalkaya'da yasağın kalktığını ifade eden Avcı, “Hafta sonu için yoğun bir talep var. Aynı zamanda hafta sonu pistlerdeki yasak kalktığı için ciddi etkisi var. Kayakseverler için yasağın kalkması iyi oldu. Bizim misafirlerimiz hafta sonu oluyor. Yağışın olması kayak merkezleri için çok olumlu oldu. İnşallah sömestr da güzel bir şekilde geçireceğiz. O zaman için de çok ciddi talepler var. Sömestrın uzatılması bu arayı telafi edecek bir durum olacak. Şuan pistlerin hepsi açık. Kar yağışı 1 hafta devam edecek. Kar yağışının uzun süre devam etmesi de bizim için olumlu bir durum” şeklinde konuştu.