Kartalkaya'da kurtarma tatbikatı

Bolu'da jandarma ekipleri, her yıl binlerce tatilci ağırlayan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yapılan tatbikatta telesiyejde mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, kayak merkezindeki telesiyejde mahsur kalan kişileri senaryo gereği halatlarla tırmanıp kurtardı. Başarıyla gerçekleşen tatbikatın ardından Jandarma Genel Komutanlığı, "Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli arama kurtarma timlerimiz tarafından, telesiyejde mahsur kalan vatandaşların tahliyesi ile kurtarma tatbikatı icra edilmiştir" paylaşımında bulundu.