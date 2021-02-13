Kartalkaya'da sömestr tatili yoğunluğu

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sömestr tatili yoğunluğu devam ederken, otellerdeki doluluk oranı yüzde 70 seviyelerine ulaştı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve kayak sezonunda yerli ve yabancı binlerce turistin tatil için geldiği Kartalkaya Kayak Merkezi'nde dün etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezi hafta sonu yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte sömestr tatilinde tatilcilerin ilgi odağı oldu. Hava şartlarının da kayak yapmak için uygun olduğu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde tatilciler keyifli anlar yaşadılar.

“Sezonu Nisan ayına kadar kaydırabiliriz”

Kayak merkezine talebin iyi olduğunu ve pandemi kurallarına dikkat edildiğini belirten otel müdürü Emir Aras, “Yoğunluk yüzde 70 oranında. Zaten yüzde 70'i aşmıyoruz. Çünkü sosyal mesafeleri buna göre planladık. Yemek saatlerini uzattık. Lobideki alanları seyrettik. O yüzden yüzde 70'in üzerine geçmiyoruz. Talep var ama yer yok. Hiçbir etkinlik yok. Hafta sonları müzik yasak. Hafta içi saat 22.00'den sonra banttan bile müzik yasak. Tek etkinliğimiz kayak. Ara tatildeki talep iyi, hatta Mart'a kadar iyi. Havalar çok soğuk ve karlı gidiyor. İnşallah Mart'ın sonuna Nisan'ın ilk 2 haftasına kadar sezonu kaydırabiliriz” dedi.