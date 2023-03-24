Gerede Arkut Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Balkan Kupası tamamlandı. Türkiye'nin milli sporcuları 4 madalya kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonu 2023 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu FIS Balkan Kupası, Gerede Arkut Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezinde yapıldı. 2 gün süren Balkan Kupası'na Türkiye'nin yanı sıra, Sırbistan, Hırvatistan, Makedonya, Bulgaristan, 23 erkek, 16 kız olmak üzere toplam 39 sporcu katılım sağladı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan müsabakalarda milli takım sporcuları 4 madalya kazanma başarısı gösterdi.

İlk gün klasik stil bayanlarda Özlem Ceren Dursun Altın madalya, İrem Dursun Gümüş, Seher Kaçmaz bronz madalyanın sahibi oldu. Erkeklerde ise Romanya'dan Raul Pepene altın, Bulgaristan'dan Daniel Peshkov gümüş, Todor Malchov bronz madalya kazandı. İkinci gün serbest stilde Bayanlarda Şennur Kartal gümüş madalya kazandı. Erkekler kategorisinde Romanya'dan Raul Pepene altın, Bulgaristan'dan Daniel Peshkov gümüş, Romanya'dan Raul Popa bronz madalya kazandı.

Organizasyonda dereceye girenlere madalyaları Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler,Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Yarışma FIS teknik delegesi Necati Kaplan ve FIS Delegesi Özkan Koyuncu tarafından verildi.