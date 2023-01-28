Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Bolu'da yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ve devrilen hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bolu'nun Mudurnu ilçesi Akyazı kara yolu Kavakaltı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 ABT 357 plakalı Opel marka hafif ticari araç yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralanırken durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesine sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.