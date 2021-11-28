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Kayganlaşan yolda takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Bolu’da, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Bolu'da, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.


Kaza, saat 11.00 sıralarında merkeze bağlı Ahmet köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin Cahit Turan idaresindeki 14 GH 473 plakalı otomobil yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkaran takla attı. Yol kenarında bulunan tarlaya devrilen otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Kazada devrilen otomobilden vatandaşların yardımıyla çıkarılan sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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