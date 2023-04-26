Kaza yapan 71 yaşındaki sürücü dakikalarca araçtan inemedi

Bolu'da 71 yaşındaki sürücü idaresindeki otomobil seyir halinde giderken park halindeki 3 araca çarptı. Kazanın ardından panik olan sürücü dakikalarca araçtan inemedi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İhsaniye Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. (71) idaresindeki 14 AAT 411 plakalı otomobil sokakta ilerlerken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan sürücü, park halinde bulunan 14 EA 350, 14 ABR 354 ve 14 ED 756 plakalı araçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri müdahale etmeye çalıştığı sırada kazanın ardından şoka giren 71 yaşındaki sürücü, araçtan dakikalarca inemedi. Ekipler ve oğlunun olay yerine gelmesiyle birlikte sürücü, uzun uğraşlar neticesinde araçtan indirildi. Olay yerinde ambulansa binmeyen sürücü, oğluyla birlikte hastaneye gitti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.