Kaza yaptığı bisikletin freni bacağına saplandı

Bolu'da sürüdüğü bisikletten düşen gencin bacağını bisikletin fren kısmı saplandı. İtfaiye ekipleri tarafından kesilen frenle hastaneye götürülen genç tedavi altına alındı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi Aşıklar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi Bahattin Alkan (16), arkadaşlarıyla birlikte bisikletle hız yaptıkları sırada kontrolden çıkarak düştü. Kazada, parçalanan bisikletin direksiyonundaki fren kısmı Alkan'ın sol bacağına saplandı. Alkan'ın arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından Alkan'ın bacağına saplanan bisikletin fren bölümü kesildi. Sağlık ekipleri tarafından bacağına saplanan frenle ambulansa taşınan Alkan, tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Kaza anını anlatan Bahattin Alkan'ın arkadaşı, “Fazla hızlı geliyorduk. Arkadaşımızın tekerleği yalpa yaptı. Çok kötü düştü. Direksiyondaki fren bacağına girdi. Çocuk çığlık çığlıya kaldı. Elim ayağım hala titriyor” dedi.