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Kazada yaralanan spor kulübü işletmecisi 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Bolu’da cipin tıra çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan İstiklal Spor Kulübü İşletmecisi Ahmet Süleymanoğlu, kazadan 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bolu'da cipin tıra çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan İstiklal Spor Kulübü İşletmecisi Ahmet Süleymanoğlu, kazadan 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Elmalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Süleymanoğlu idaresindeki 34 MH 773 plakalı lüks cip, aynı yönde ilerleyen Mutlu Beyazıt yönetimindeki CB 5312 KM plakalı tıra çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçta yolcu olarak Uğur Okçuoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan sürücü Ahmet Süleymanoğlu, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Süleymanoğlu, İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.



5 gün sonra hayatını kaybetti


Ahmet Süleymanoğlu, 5 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Süleymanoğlu'nun, Çarsamba günü İstanbul Bakırköy Osmaniye Hamidiye Camisi'nde kılınacak öğlen namazının ardından cenaze namazı sonrasında defnedileceği öğrenildi.

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