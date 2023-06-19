Kazaya karışan otomobil çöp konteynerlerine çarparak durabildi

Bolu'da seyir halindeki otomobil minibüs ile çarpıştı. Kazanın ardından savrulan otomobil, çöp konteynerlerine çarparak durabildi.

Kaza, Sağlık Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan M.A. (41) idaresindeki 06 DT 332 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki çöp konteynerlerine çarparak durabildi. Minibüs ise karşı şeride savruldu. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı otomobilden sağlık ekiplerince çıkarılan M.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.