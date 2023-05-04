Kendisine yol vermeyen otomobilin önünden dakikalarca çekilmedi

Bolu'da bir yaya, kendisine yol vermediği gerekçesiyle tartıştığı emekli polis sürücünün, silah çektiğini iddia ederek, aracın önünden çekilmeyip polise haber verdi. Birbirinden şikayetçi olan taraflar karakola götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde otomobiliyle seyir halinde olan sürücü A.O., iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan yaya B.A.'ya yol vermedi. Sürücü ve yaya arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yaya, sürücünün kendisine silah gösterdiğini iddia etti. Otomobilin önünden çekilmeyen yaya, durumu polise haber verdi. Polis ekipleri gelene kadar aracın başında bekleyen B.A, emekli polis olduğu öğrenilen sürücü A.O.'ya, “Yiyorsa çık dışarıya. Bende sendeki gibi silah yok, bir şey yok. Sen bana silah çektin mi, çekmedin mi?” dedi. Sürücü A.O. da karşılık vererek, “Senin amacın burada şov yapmak” dedi. İkili arasında yaşanan tartışma polisin gelmesiyle sonlandı. Sürücü A.O., olay yerine gelen polis ekibine, “Silah çektiğimi iddia ediyor. Silahım var doğrudur ama silah göstermedim. Ben emekli polisim” diye konuştu.

Birbirinden şikayetçi olduğunu söyleyen A.O. ve B.A., polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.