Kestiği ağacın parçası kafasına çarpan işçi hastaneye kaldırıldı

Bolu'da, ormanda kesim yaptığı sırada kestiği ağacın düşen parçası kafasına çarpan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkeze bağlı Kozlu köyü Kirazlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati Keser (56) isimli orman işçinin kestiği ağacın parçası koparak kafasına çarptı. Kanlar içinde yerde kalan Keser'i gören diğer işçiler durumu 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından olay yerinden çıkarılan Keser, ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Keser'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.