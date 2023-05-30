Kıbrıscık Orman İşletme Müdürü Osman Özdemir göreve başladı

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü'ne Şube Müdürü olarak atanan Mustafa Altınışık'ın yerine Osman Özdemir atandı. Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, yeni atanan İşletme Müdürü Osman Özdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Yıldız'ın da eşlik ettiği ziyarette, Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, İşletme Müdürü Osman Özdemir'e yeni görevinde başarılar diledi.