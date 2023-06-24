Kilometrelerce araç kuyruğu

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan, İstanbul ve Ankara arasında köprü görevi gören TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde bayram tatili yoğunluğu başladı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Karadeniz illerine gitmek için yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu'ndan, Gerede-Karadeniz bağlantı yoluna girdi. TEM'den D-100'e geçiş yapan sürücüler bölgede trafik yoğunluğu oluşturdu.

Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor. Akıcı trafik yoğunluğunun bayramın 1'nci gününe kadar sürmesi bekleniyor. Ayrıca yolun İstanbul istikametinde ise yollar bomboş kaldı. 3 arkadaşıyla birlikte Gerede Karadeniz bağlantı yolunu kullanarak Gümüşhane'ye gittiklerini belirten yolcu, “Gümüşhane'ye gidiyoruz. Saatlerdir bekliyoruz trafikte. Trafik çok sıkışık” dedi.