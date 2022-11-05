Kilometrelerce öteden gelerek sonbaharı Abant'ta yaşıyorlar

Bolu'nun gözde turizm merkezi Abant Milli Parkı'nda sonbahar keyfini yaşamak isteyen tatilciler kilometrelerce öteden gelerek hafta sonu tatillerini geçirmenin keyfini yaşıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve turistlerin yılın 4 mevsimi ilgi odağı haline gelen Abant Milli Parkı'nda sonbahar güzelliği yaşanıyor. Hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Abant Milli Parkı'na kilometrelerce yol katederek hafta sonu tatili için gelen vatandaş sonbahar renkleri arasında keyifli zaman geçiriyor. Göl çevresinde yürüyüş yapan tatilciler eşsiz manzarayla bol bol fotoğraf çektiriyor.

Arkadaşlarıyla birlikte Elazığ'dan tatil için Abant Milli Parkı'na gelen Burak Altıparmak, “Çok beğeniyoruz. Görmek istiyorduk. İlk defa geliyorum. Fotoğraflarda gördüğümüz renkleri gerçekte görmek bizi daha çok mutlu etti” dedi.

Fethi Altay ise “Hep merak etmişimdir. Sosyal medyada gördüğümüz canlı görmek çok güzel. Keyifli geçeceğini umut ediyoruz. Doğudan gelip böyle yeşilin içinde kendimiz bulmak başka bir keyif. Herkese tavsiye ederim” diye konuştu.