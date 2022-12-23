Kilometrelerce yol katederek, köylülere 'şifa' götürüyorlar

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Uzunçam köyünde hastaneye gidemeyen vatandaşlar için mobil sağlık ekipleri devreye girdi. Köye giden sağlık ekipleri, vatandaşları tek tek muayene etti.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, hastalıkların erken teşhisi ve hastaneye gelmekte güçlük çeken vatandaşlar için "Sağlıklı Hayat İçin Bizim Köyde Buluşuyoruz" projesi başlattı. Proje çerçevesinde oluşturulan mobil sağlık ekibi, köylere giderek vatandaşları sağlık kontrolünden geçiriyor. Bu çerçevede, Mudurnu'nun Uzunçam köyüne gelen mobil sağlık ekibi, köy odasında vatandaşları muayene etti. Yaşlı ve yatalak hastalar ise evlerinde kontrol edildi. Daha ileri seviyede muayene ve tedavi ihtiyacı olan vatandaşlar için de randevu oluşturuldu.

"Allah razı olsun"

Muayene olan 83 yaşındaki Fahriye İlkhan, "Allah razı olsun. Ben bu yaşımda gidip gelemezdim, hepsinden Allah razı olsun" dedi. Hizmetten memnun kaldıklarını söyleyen Uzunçam Muhtarı Suat Özgıcır, "Köyümüzde sağlıklı yaşam için bizim köyde buluşan doktorlarımıza, kaymakamımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu

"Hekimler muayenelerini ve kanser taramalarını yapacak"

Projenin ilk ayağının Göynük ilçesindeki Güney Çalıca köyünde yapıldığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, "Bugün de Mudurnu'nun en uzak köyü Uzunçam köyündeyiz. Uzman doktorlarımız ile bugün burada muayeneler yapacağız. Sağlıklı hayat için hem korunma ve teşhis, hem de tedavi planımızı tam gün olarak yapmayı planlıyoruz. Uzman hekimler muayenelerini ve kanser taramalarını yapacak. Diş taramalarımız olacak. Yine her yerde olduğu gibi, köylümüz bizi burada da güzel karşıladı. Sayın kaymakamımızın da riyasetinde, biz onların o sıcak gönüllerinde misafir olduk" dedi.

"Uzunçam köyünde küçük bir hastane kurmuş olduk"

Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik ise "İl ve ilçe merkezlerine uzak olan köylerimizden birisi olan Uzunçam köyünde küçük bir hastane kurmuş olduk. Hastaneye gitmeyen gidemeyen, aklına gelmeyen, 'Bekleyelim' diyen vatandaşların hepsine sağlık çalışanlarının katılımıyla bugün burada hizmet sunuyoruz. Bu projeyi hazırlayan, bu bölgeye katkıda bulunan, projenin vatandaşımıza ulaşmasında emeği geçen sayın valimize, il sağlık müdürümüze ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Projenin faydalı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.