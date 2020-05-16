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Kırgızistan'dan Bolu'ya getirilen 146 kişi yurda yerleştirildi

Kırgızistan’dan Türkiye’ye getirilen 146 Türk vatandaşı, Bolu’da 14 gün boyunca karantinada kalacakları öğrenci yurduna yerleştirildi.

Kırgızistan'dan Türkiye'ye getirilen 146 Türk vatandaşı, Bolu'da 14 gün boyunca karantinada kalacakları öğrenci yurduna yerleştirildi.


Kırgızistan'da yaşayan ve Ramazan Bayramı'nı Türkiye'de geçirmek isteyen 146 Türk vatandaşı, öğle saatlerinde uçakla İstanbul Yeni Havaalanı'na getirildi. Havaalanında ilk sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlar, otobüslerle karantina altında kalacakları Bolu'daki öğrenci yurduna gönderildi.


Polis eskortu eşliğinden Bolu'ya gelen 146 kişi, 14 gün boyunca karantina altında kalacakları Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Hayrettin Tokadi Yurdu'na yerleştirildi.

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