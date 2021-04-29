Kısıtlamadan kaçış trafiği Bolu'ya ulaştı

Türkiye genelinde bugün başlayacak ve Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala yola çıkan tatilciler TEM'in Bolu Dağı Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluşturdu.

Türkiye'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan ve bugün saat 19.00'da başlayıp Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların dün başlayan yolculukları devam ediyor. Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için sabah erken saatlerde yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluşturdu. Trafik yoğunluğun giderek artması sebebiyle özellikle dinlenme tesisi girişlerinde uzun araç kuyrukları oluşuyor.

TEM'in Ankara yönünde ulaşımın yoğunlaşmasıyla birlikte polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güzergahtaki önemli noktalarda görev aldı. Ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı özellikle emniyet şeritlerini açık tutabilmek için sürücüleri uyarıyor.