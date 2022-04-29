Kıskançlık kavgası karakolda son buldu

Bolu'da iki sevgili arasında çıkan kıskançlık kavgasında, yere yatırdığı kadının üzerine çıkan sevgilisi, kadının "Nefes alamıyorum" diye bağırmasına rağmen dakikalarca üzerinden kalkmadı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Karaçayır Mahallesi Fuar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen sevgililer arasında kıskançlık yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma sırasında genç kadının çantasında bulunan bıçağı gören sevgilisi kadını darp ederek yere yatırdı. Çevredeki vatandaşların müdahale edemediği ve korku dolu gözlerle izlediği kavgada, yere yatırılan kadın sinir krizleri geçirdi. Kadının, "Nefes alamıyorum. Beni kaldır" diye feryat etmesine rağmen üzerine çıkan sevgilisi, dakikalarca kadının üzerinde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin gelmesiyle kadını bırakan adam ve sevgilisi ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kadının çantasında olduğu iddia edilen bıçak ise olay yerinde park halindeki bir otomobilin altında bulundu.