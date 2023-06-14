KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bolu'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'ya geldi. Başkan Tatar, Bolu Valisi Erkan Kılıç'a nezaket ziyareti yaptı.

Bolu'da bir dizi ziyaretler ve etkinliklere katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bolu'ya geldi. Bolu'ya giriş yapan Başkan Tatar'ın ilk durağı Bolu Valiliği oldu. Bolu Valiliği önünde Ersin Tatar'ı bekleyen il protokolü, Tatar'ı karşıladı. Valilik önüne gelen Cumhurbaşkanı Tatar'a yöresel kıyafet giyen gençler tarafından hediyeleri takdim edildi. Daha sonrasında protokolü tek tek selamlayarak ilerleyen Cumhurbaşkanı Tatar, karşılama mangasını selamladı. Ardından Valilik binasına giriş yapan Cumhurbaşkanı Tatar ve beraberindeki heyet, Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın makam odasına girdi. Makam odasında valilik özel defterini imzalayan Tatar, Vali Kılıç ile birlikte sohbet etti.

Tatar'ın 2 gün boyunca Bolu'da olacağı öğrenildi.