İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kolpa, Esas 14 Burda'da Bolu halkı ile buluşacak

Bolu’da, Esas 14 Burda AVM, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bahar Şenliği kapsamında ziyaretçilerini sevilen grup ‘Kolpa’ konseri eğlendirecek.

Bolu'da, Esas 14 Burda AVM, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bahar Şenliği kapsamında ziyaretçilerini sevilen grup ‘Kolpa' konseri eğlendirecek.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bahar Şenliği etkinlikleri kapsamında Esas 14 Burda AVM'de ‘Kolpa' konseri düzenlenecek. 24 Nisan saat 19.00'da ziyaretçilerini ‘Kolpa' konseri ile buluşturacak Esas 14 Burda AVM, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Bahar Şenliği'nde müzik dolu keyifli anlar sunacak. Etkinlik kapsamında 17.00'da da DJ performansı sunulacak etkinliğe tüm Bolu halkı davet edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.