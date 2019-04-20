Kolpa, Esas 14 Burda'da Bolu halkı ile buluşacak

Bolu'da, Esas 14 Burda AVM, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bahar Şenliği kapsamında ziyaretçilerini sevilen grup ‘Kolpa' konseri eğlendirecek.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bahar Şenliği etkinlikleri kapsamında Esas 14 Burda AVM'de ‘Kolpa' konseri düzenlenecek. 24 Nisan saat 19.00'da ziyaretçilerini ‘Kolpa' konseri ile buluşturacak Esas 14 Burda AVM, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Bahar Şenliği'nde müzik dolu keyifli anlar sunacak. Etkinlik kapsamında 17.00'da da DJ performansı sunulacak etkinliğe tüm Bolu halkı davet edildi.