Kolpa Grubu, 14 Burda'da Bolulularla buluştu

Bolu'da, sevilen müzik grubu Kolpa, 14 Burda AVM'de düzenlenen konserde sevenlerine eğlenceli anlar yaşattı.

Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, ziyaretçilerini sevilen grup ‘Kolpa' konseri ile karşıladı. Konser alanını dolduran Bolulular, sevilen şarkılarını seslendiren Kolpa Grubu'nun muhteşem sahne performansıyla müzik dolu saatler geçirdiler.

Birbirinden eğlenceli şarkıları ile izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşatan, muhteşem performansı ile de büyük beğeni toplayan Kolpa, Bolululara unutulmaz anlar yaşattı.

Konser öncesi 90'lar ve güncel şarkılardan oluşan DJ performansı ile eğlenceli anlar yaşayan Esas 14 Burda AVM ziyaretçileri, Kolpa konseri ile müzik dolu keyifli bir akşam geçirdiler.