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KOM ekipleri okul önlerinde önlemleri arttırdı

BOLU (İHA) – Bolu’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri okul önlerinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışını önlemek amacı ile uygulama yaptı.

BOLU (İHA) – Bolu'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri okul önlerinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışını önlemek amacı ile uygulama yaptı. Okul girişlerinde bekleyenler tek tek kontrol edildi.



Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki okulların önünde uyuşturucu madde satışı ve kullanımını önlemeye yönelik uygulama yaptı. Uygulama kapsamında okul önlerinde bekleyen kişiler ve bazı öğrencilerin çantalarında arama ve kimlik kontrolü yapıldı. Ekipler ayrıca öğrencilere ve velilere uyuşturucu maddenin zararlarını anlatıp, okul önlerinde gördükleri şüpheli kişileri polise bildirmelerini söyledi.

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