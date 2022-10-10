Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 1'i ağır 2 yaralı

Bolu'da kontrolden çıkarak dere yatağına uçan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı. Olay yerinde kalbi duran baba, ambulansta yapılan kalp masajının ardından oğluyla birlikte hastaneye götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu-Bolu Karayolu üzerinde seyir halinde olan Haydar Kavi idaresindeki 14 AAK 547 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan dere yatağına uçtu. Kazada sürücü yaralanırken, araçta bulunan babası Mehmet Kavi'nin olay yerinde kalbi durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansta kalp masajı yapılan Mehmet Kavi ile yaralı oğlu, ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Yakınları kazayı gazetecilerden öğrendi

Kazanın ardından otomobilden telefon sesi geldiğini duyan gazeteciler, arayanın sürücü Haydar Kavi'nin annesi olduğunu gördü. Israrla aranan telefonu açan gazeteciler, Mehmet Kavi ve babasının kaza geçirdiğini ve hastaneye götürüldüğünü yakınlarına haber verdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.